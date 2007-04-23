Тяжелая атлетика: 14 медалей и 7-е место в командном зачете

Отличный результат показала сборная Беларуси по тяжелой атлетике на Чемпионате Европы, который завершился 22 апреля во Франции.

14 медалей и 7-е место в командном зачете - таков итог ее выступления. Все первые герои Страсбура - Анна Батюшко, Виталий Дербенев и Геннадий Махвееня вернулись на Родину.

До отъезда на континентальное первенство тренеры признавались, что этот турнир - не самый значимый. Состав во Францию едет не основной, больших результатов ждать не стоит, ведь главный акцент в подготовке сделан на Чемпионат мира, где будут разыграны олимпийские лицензии.

Среди тех, кто преподнес сюрприз - в первую очередь, Екатерина Шкуратова (весовая категория свыше 75 килограммов). В ее активе - две серебряные медали, а потому яркие эмоции спортсменки оправданы.

Для Николая Черняка Чемпионат оказался не вполне удачным. Все же он способен на большее, чем "бронза" в рывке. К сожалению, конкуренция в весе до 77 килограммов была слишком велика.

Отдельно стоит выделить Вадима Стрельцова: "серебро" в рывке, "бронза" - во втором упражнении и "бронза" в двоеборье. Для вчерашнего юниора - это блестящая заявка на будущее.

В сентябре в столице Таиланда Бангкоке пройдет мировое первенство, на котором и определится - сколько наша сборная получит путевок в Пекин. Пока белорусы претендуют максимум на шесть путевок для мужчин и четыре - для женщин. Квоту, однако, придется брать с боем.