Twitter о Суаресе: McDonalds пригласил на Биг-Мак, пользователи хотят справку о вампиризме!

ЧМ-2014 по футболу. Нападающий сборной Уругвая и английского «Ливерпуля» Луис Суарес в очередной раз отличился на чемпионате мира по футболу. Если в первых двух играх - двумя голами, то в последней - неспортивным поведением. В разгаре второго тайма в матче «Уругвай - Италия» Суарес укусил за плечо соперника Джорджо Кьеллини.

В Twitter этот инцидент собрал более 100 тысяч упоминаний.

Футбольные болельщики, в основном, возмущены.

Kev Edwards, пользователь Twitter:

Я бы запретил ему все и навсегда, чтобы Суарес больше никогда никого не покусал.

Elliott Platts, пользователь Twitter:

Если собака кусает трижды - ее усыпляют. То, что сделал Суарес, это позор.

Хотя некоторых этот случай просто веселит.

Tom Russell, пользователь Twitter:

Мой, по-прежнему, любимый Суарес выпустил новую версию «Голодного бегемота»! (прим. компьютерная игра).

Qasim Chishti, пользователь Twitter:

Это слишком хорошо! Хахаха!

Подшучивают над Суаресом в своих аккаунтах и представители прессы. Так, известный российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев предположил, что уругвайский футболист - вампир.

Владимир Соловьев, журналист (Россия):

Суарес-кусачий. Думаю, сегодня принесет справку, что страдает редкой формой вампиризма. Хорошо еще, что вчера не была полная луна.

На необычный для общественности и вполне нормальный случай для Суареса отреагировали и представители общепита. Уругвайское отделение McDonalds оставило для футболиста сообщение на своей официальной странице.

McDonalds (Uruguay), официальный Twitter:

Привет, Луис! Если ты еще голодный, то приезжай к нам и отведай Биг-Мак.

Луису Суаресу, конечно, такое внимание не по душе. Футболист просит «не раздувать скандал».

Луис Суарес, футболист сборной Уругвая:

Это была обычная ситуация, каких полно в каждом матче. Мы с защитником боролись, он ударил меня в глаз и в рот. Но борьба меня только раззадоривает, можно даже сказать, что помогает. Поэтому давайте не будем раздувать из этого скандал.

Но процесс уже пошел…

А ведь Суарес - не такой уж и плохой парень: о его семье и детях читайте здесь!

За новостями чемпионата мира по футболу, который проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля, следите вместе с ctv.by! В том числе и в Twitter, к оторому вы можете присоединиться по этой ссылке!