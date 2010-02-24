Турнир шести наций. Удар по нашим амбициям

Молодежная сборная вновь не сумела пробиться в элиту.

Проблемы в нашем детско-юношеском хоккее, о которых так много говорится, в нынешнем сезоне стали очевидны для всех. Молодежная сборная вновь не сумела пробиться в элиту. Что касается юношеской команды, то ее шансы остаться в компании сильнейших после «Турнира шести наций» оценить, как высокие, невозможно.

Подопечные Владимира Сафонова проиграли все пять поединков, в матчах с американцами и финнами потерпев форменные крушения – 0:11 и 0:9, соответственно.

При этом, по признанию главного тренера, найти до апреля других игроков, взамен тех, которые нынче расписались в своей неконкурентоспособности, не получится.

Владимир Сафонов, гл. тренер юношеской сборной Беларуси:

- Вчера один из болельщиков сказал: «Что, не могли найти двадцать других, которые были бы хорошие?» У нас они самые хорошие, не 20 хоккеистов, а 30, самых хороших.

Последний матч турнира против сборной России стал, как говорится, ложкой меда в бочке дёгтя. Проиграть сильнейшей команде минских соревнований всего в одну шайбу – 3:4 - результат весьма достойный. Вот только стоит помнить, что россиянам в этом поединке уже ничего не было надо. Так или иначе, перед апрельским чемпионатом мира работы у Владимира Сафонова невпроворот. Ее объем после «Турнира шести наций» лишь уточнился.

Владимир Сафонов:

- Нужно было приобрести опыт. Ребята таких матчей не играли. Россия в рейтинге - одна из лидеров. Мы после игр перед финнами сказали: «Ребята, мы не попали в основную шестерку. На чемпионате есть две игры, и мы в этих двух играх должны отработать так, чтобы остаться в группе «А». Мы моделируем как физическую подготовку, так и психологическую.

Победителями «Турнира шести наций» стали россияне. Они же увезли и большинство индивидуальных призов. Лучшим нападающим и бомбардиром соревнований стал Евгений Кузнецов, лучшим вратарем – Сергей Костенко. Завоевавшим серебро американцам достались кроме того призы «лучшему защитнику» (Адам Кленденинг) и «самому полезному игроку» (Мэттью Нието). Белорусы в этом списке закономерно отсутствуют. Почему? Достаточно бросить взгляд на итоговую турнирную таблицу.

1. Россия 5 15

2. США 5 12

3. Финляндия 5 7

4. Швеция 5 5

5. Чехия 5 5

6. Беларусь 5 1