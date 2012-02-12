Турнир четырех в Минске: Беларусь разгромила Германию (4:0), Швейцария одолела Словакию (3:1)

Швейцария – Словакия. Должного внимания у болельщиков этот матч не вызвал. Трибуны были почти пусты и непривычная тишина стояла на «Минск-Арене». Однако виной этому, отчасти, и сами дружины. Поводов порадоваться заброшенным шайбам они дали мало. По крайней мере, в самом начале встречи.

Владимир Вуйтек, главный тренер сборной Словакии:

Не только в первом периоде, но и в первой половине матча была ровная игра, никто не хотел пропускать.

Первый период прошел при явном преимуществе сборной Словакии. Команда под руководством Владимира Вуйтека то и дело напрягала оборону швейцарцев, однако забить так и не смогла.

А вот вторая треть удалась сборной Швейцарии. И совершенно заслужено именно они повели в счете. С передачи Горана Безины ворота Словакии поразил Дамиен Бруннер – 1:0.

Владимир Вуйтек, главный тренер сборной Словакии:

В первой половине второго периода сборная Швейцарии добавила мощности, забила шайбу, но затем наш вратарь очень хорошо стоял.

Самой интересной и зрелищной получилась заключительная треть. Ничто не предвещало такого поворота событий. Однако всего за 29 секунд сборная Словакии показала свой лучший хоккей и решила исход этого матча.

Сначала счет сравнял Юрай Микуш. Мощно бросив, он не оставил шансов голкиперу швейцарце. А затем Растислав Спирко сотворив настоящий шедевр вывел словаков вперед – 2:1, сообщили в программе «Горячий лед».

Горан Безина, сборная Швейцарии:

Игра была уже у нас в руках, но всего каких-то 30 секунд и пара наших ошибок все изменили. С такой командой как Словакия так играть нельзя.

Рихард Стеглик, сборная Словакии:

Матч получился отличный. Нам не удалась лишь часть второго периода, когда мы пропустили. Нам пришлось отыгрываться и мы очень старались. В третьем периоде мы снова начали играть в свой хоккей, и я считаю, что заслужено победили.

Окончательный же результат встречи – 3:1 в пользу сборной Словакии. Это уже пустые ворота швейцарцев поразил Юрай Микуш и тем самым оформил дубль. Словаки выходят в финал, где и ожидают своего соперника.

Рихард Стеглик, сборная Словакии:

Завтра мы в любом случае будем стараться сделать все для того, чтобы выиграть. А у кого, Германии или Беларуси – это уже неважно.

Матч сборной в Минске – это всегда событие особое. А еще более особым его сделала церемония прощания с олимпийской сборной Солт-Лейк-Сити, 10-летие достижения которой отмечается в этом году, и с ее капитаном – Русланом Салеем, чья майка с № 24 станет первым экспонатом белорусского Зала хоккейной славы.

Алексей Калюжный, сборная Беларуси:

Сегодня такой день, и мне очень важно было находиться здесь. Конечно, смешанные чувства, но я рад, что в этот день я оказался здесь.

Больше всего мне приятно, что эту победу помнят, что пригласили ребят, которые уже не играют. Все-таки, будучи действующим игроком, достаточно внимания со стороны прессы, людей, а я вижу, что когда ребята заканчивают, они выпадают из этого, и им не хватает этих моментов, хотят видеть друг друга, чувствовать себя в команде.

Прежде всего, мне было очень радостно выйти на лед, поздороваться, увидеть этих ребят. Трудно поверить, что уже прошло 10 лет. Я их всех знаю, уважаю как игроков, как людей. Увидеться с ними, к сожалению, получается не так часто, но сегодня мне было очень приятно.

Возможно, именно после этой церемонии, оставившей, конечно, след в сердцах и душах, наша команда далеко не сразу вошла в игру. Четыре удаления в первом периоде – тому подтверждение. Хорошо еще, что одно из них вылилось в шайбу Андрея Степанова.

Андрей Степанов, сборная Беларуси:

Не было еще конкретного взаимопонимания, да еще и эти глупые удаления, которые были в конце периода. Владели инициативой, повели в счете, а удаления сопернику дали вздохнуть. Непонятно, за кем остался этот период.

Алексей Калюжный, сборная Беларуси:

Мы знали, что немцы начнут очень активно, это их стиль, они стараются все время играть в давление. Мы понимали, что они побегут, и прежде всего старались сконцентрироваться в первых сменах на обороне, а потом уже вошли в игру, начали больше контролировать шайбу. Делали то, что Хейккиля и хотел видеть.

Зато во второй трети все вошло в свою колею: белорусы разыгрались и отправили в ворота соперников еще три шайбы. Автором первой из них объявили Анатолия Протасеню. На счет авторства есть сомнения, хоть нападающий и забрал оперативно трофей себе в собственность. Ну да главное, что эта шайба – белорусская.

Потом дубль оформил неудержимый Андрей Степанов, а добил немцев Алексей Калюжный, которому в этот вечер, конечно же, было особенно важно отличиться, сообщили в программе «Горячий лед».

Андрей Степанов, сборная Беларуси:

Прошел первый период, мы немного вкатились, продышались, успокоились. Все-таки много ребят дебютировали за сборную. Это тоже волнение.

Героем матча не чувствую себя, ведь это все благодаря моим партнерам. Мне оставалось только по шайбе попасть. Саша Китаров практически все сделал.

Одна шайба без партнеров была? Да тоже ребята все сделали, а мне оставалось только не промахнуться по шайбе.

Алексей Калюжный, сборная Беларуси:

Хорошо, что сегодня выиграли. Сегодня такой день, и мы не могли проиграть. Все выложились, сделали все, что могли. У кого-то чуть меньше получается, у кого-то чуть больше, но общий результат все равно главнее.

4:0 – победа, которой не могло не случиться в такой день. И очень жаль, что многие минские болельщики остались дома.

За бронзу турнира сыграют Швейцария и Германия, а за золото в 19.00 – Беларусь и Словакия.

Алексей Калюжный, сборная Беларуси:

Пан Вуйтек говорил, что привезли не самый сильный состав. Я с Владимиром Вуйтеком разговаривал перед матчем, он, может, немного скрытничал, но говорил, что они приехали просто посмотреть людей, которых не приглашали в сборную раньше. Видите: все могут играть. А в том, что могут играть словаки, по-моему, никто не сомневается.

Константин Кольцов, сборная Беларуси:

Последние годы показывают, что мы с ними тяжело играем, все время в одну шайбу результаты. Выигрываем или проигрываем. Поэтому будет сложная для нас игра. Будем стараться выигрывать.