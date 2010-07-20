Тур де Франс. Томас Веклер в лидерах

Очередной этап веломногодневки Тур де Франс и второй по Пиренеям завершился победой хозяина трассы Томаса Веклера.

Главным же итогом горного 15-ого этапа, включавшего восхождение на гору высшей категории сложности, стала смена лидера генеральной классификации. Желтая майка перешла к действующему победителю Большой Петли испанцу Альберто Контадору, который пришел к финишу 7-м. Прежний лидер люксембуржец Энди Шлек на заключительном подъеме был вынужден остановиться из-за технических проблем с велосипедом и потерял драгоценное время.

У белорусов гонка сегодня не задалась. Константин Сивцов и Василий Кириенко финишировали синхронно 69-м и 70-м соответственно, спустя 17 минут после победителя. Александр Кучинский и вовсе оказался 136-м. Сегодня гонщиков ожидает очередное горное испытание, в среду на Туре долгожданный выходной.