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Тур де Франс. Томас Веклер в лидерах

20 июля 2010 14:28
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Очередной этап веломногодневки Тур де Франс и второй по Пиренеям завершился победой хозяина трассы Томаса Веклера.

Главным же итогом горного 15-ого этапа, включавшего восхождение  на гору высшей категории сложности, стала смена лидера генеральной классификации. Желтая майка  перешла к действующему победителю Большой Петли испанцу Альберто Контадору, который пришел к финишу 7-м. Прежний лидер люксембуржец Энди Шлек на заключительном подъеме был вынужден остановиться из-за технических проблем с велосипедом и  потерял драгоценное время.

У белорусов гонка сегодня не задалась. Константин Сивцов и Василий Кириенко финишировали синхронно 69-м и 70-м соответственно, спустя 17 минут после победителя. Александр Кучинский и вовсе оказался 136-м. Сегодня гонщиков ожидает очередное горное испытание, в среду на Туре долгожданный выходной.

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