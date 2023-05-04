Трёх белорусов выбрали в главную юниорскую хоккейную лигу Америки

Трое белорусов этой ночью были выбраны на драфте главной юниорской хоккейной лиги Америки. Это Иван Аношко, Егор Бориков и Александр Яценко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Драфт обозначает, что заокеанские клубы закрепили права на наших исполнителей на своей территории. Наилучший номер – 156-й – у Аношко. Нападающий «Динамо-Шинника» в 53-х матчах в МХЛ набрал 53 результативных очка. Более того, он был признан новичком сезона в молодежной лиге.