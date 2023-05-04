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Трёх белорусов выбрали в главную юниорскую хоккейную лигу Америки

04 мая 2023 11:39
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Трое белорусов этой ночью были выбраны на драфте главной юниорской хоккейной лиги Америки. Это Иван Аношко, Егор Бориков и Александр Яценко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Трёх белорусов выбрали в главную юниорскую хоккейную лигу Америки-1

Драфт обозначает, что заокеанские клубы закрепили права на наших исполнителей на своей территории. Наилучший номер – 156-й – у Аношко. Нападающий «Динамо-Шинника» в 53-х матчах в МХЛ набрал 53 результативных очка. Более того, он был признан новичком сезона в молодежной лиге. 

# Хоккей # Фотофакт

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