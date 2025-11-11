Трофимова попала в сборную 8-го тура волейбольной суперлиги

Доигровщица «Минчанки» Татьяна Трофимова попала в символическую сборную 8-го тура женской волейбольной суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша исполнительница стала одним из главных творцов победы горожанок над «Динамо» из Краснодара.

Белоруски взяли верх в четырех сетах – 25:22, 26:24, 22:25, 25:17. Трофимова умудрилась набрать 28 очков, в том числе записав в личную статистику по два эйса и блока. Однако показатели команды далеки от идеальных. На данный момент «Минчанка» занимает 12-е место в таблице. За плечами – два скромных успеха. 15 ноября девушки померятся силами с «Тулицей».