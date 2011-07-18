Триумфом белорусских всадников завершился этап Кубка мира по конному троеборью

Впервые в карьере минский старт покорился Елене Телепушкиной и Пассату.

Несколько лет кряду могилевский тандем завоевывал призы, однако до верхней ступеньки пьедестала не дотягивал. И наконец — высшая награда.

Елена Телепушкина, победитель этапа Кубка мира по троеборью:

В первый день после манежной езды я была первой, после полевых испытаний также удержала свое место. Очень рада, это вторая моя победа в таких крупных соревнованиях в этом году.

Бронзу этапа завоевал другой наш всадник — Вячеслав Пойто, выступавший на Арбате. Попадание в призовые места позволило белорусам получить рейтинговые очки, которые пойдут в зачет при распределении лицензий на лондонскую Олимпиаду, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В целом, уровень всех наших пар, а также организаторские способности белорусов получили лестные отзывы от представителей международной федерации конного спорта.

Сиска ван Меггелен, президент гранд-жюри этапа Кубка мира (Голландия):

Я первый раз приехала к вам. И, скажу честно, увиденное меня потрясло. Ваш конный центр очень хорошо развивается. Лошади хорошо подготовлены. Они вполне конкурентоспособны на международной арене. Что касается организации турнира, то никаких нареканий нет. Могу сказать только одно — спасибо.