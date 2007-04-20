Триумф белорусской команды на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике

За три дня турнира подопечные Александра Гончарова собрали внушительную коллекцию наград - медалей. Ждем от наших штангистов дальнейших успехов и встречаем героев, которые уже вернулись на родину из французского Страсбур.

Очень уверенно провел турнир Геннадий Махвееня в весовой категории до 62 килограммов. Его "бронзовый" успех год назад на континентальном первенстве в польском Владиславово был воспринят как сюрприз, но во французском Страсбуре белорус числился уже фаворитом. И в рывке блестяще доказал неслучайность выданных авансов. Взял 134 килограмма и выиграл "малое золото". Во втором движении не заладилось - удачным оказался только первый подход к штанге весом 154 килограмма, итого - шестое место. Но запаса, заработанного в рывке, хватило, чтобы по сумме двоеборья взять "серебро", с обидным отставанием от победителя Сергея Петросяна в 1 килограмм.

Сегодня у нашей сборной особых надежд на медали не было. Хотя выступили девушки в итоге неплохо. В весовой категории до 69 килограммов и Оксана Золотарёва и Анастасия Осмоловская попали в группу "Б". В итоге первая довольно высоко оказалась в таблице по итогам первого движения. С результатом 98 килограммов Золотарёва - 5-ая. А вот Осмоловская - только 9-ая. В толчке обе выступили не слишком удачно - 8 и 11 места соответственно. В двоеборье Золтарёва с суммой 213 килограммов - шестая, а Осмоловская - на 11 месте. Ну а все три золотые медали абсолютно предсказуемо взяла россиянка Оксана Сливенко.

В Страсбуре спор за награды завершили женщины в весовой категории до 75 килограммов. Наша юная Ирина Кулеша в именитой компании соперниц смотрелась довольно неплохо и даже претендовала на "бронзу" в рывке. Но штанга весом в 109 килограммов ей не покорилась, что оставило за Ириной 5-ую позицию в первом упражнении. Похуже Кулеша выступила в толчке и в итоговом протоколе по сумме двух упражнений стала 8-ой. А победа в этом весе досталась армянской штангистке Хрепсимэ Хуршудян.