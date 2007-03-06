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Триумф белорусских легкоатлетов в Бирмингеме

06 марта 2007 15:01
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Команда белорусских легкоатлетов, которая принимала участие в чемпионате Европы в помещении, вернулась домой. В коллекции награды всех достоинств, но особо ценная, пожалуй, золотая в эстафетном беге 4 по 400 метров.
Белорусская сборная, отправившаяся на Чемпионат Европы далеко не сильнейшим составом, сумела привезти из "Туманного Альбиона" четыре награды - одну золотую, две серебряные и одну бронзовую.
Настоящий триумф в английском Бирмингеме произвел белорусский квартет бегуний, помимо того, что девушки сумели финишировать первыми, они еще установили и новый рекорд чемпионатов Европы. Результатами остались довольны и наставник, и сами спортсменки.

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