Триумф белорусских легкоатлетов в Бирмингеме

Команда белорусских легкоатлетов, которая принимала участие в чемпионате Европы в помещении, вернулась домой. В коллекции награды всех достоинств, но особо ценная, пожалуй, золотая в эстафетном беге 4 по 400 метров.

Белорусская сборная, отправившаяся на Чемпионат Европы далеко не сильнейшим составом, сумела привезти из "Туманного Альбиона" четыре награды - одну золотую, две серебряные и одну бронзовую.

Настоящий триумф в английском Бирмингеме произвел белорусский квартет бегуний, помимо того, что девушки сумели финишировать первыми, они еще установили и новый рекорд чемпионатов Европы. Результатами остались довольны и наставник, и сами спортсменки.