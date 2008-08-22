Триумф белорусов на Пекинской олимпиаде

Впервые в истории в один день белорусами завоевано сразу три олимпийские медали, впервые дважды подряд в Пекине прозвучал белорусский гимн.

Также, впервые в суверенной истории мы стали олимпийскими чемпионами на байдарках-четверках. Наши парни стали первыми сначала в соревнованиях каноэ-двоек. Белорусский экипаж братьев Александра и Андрея Богдановичей буквально за несколько десятков метров до финиша обошел немецких спортсменов, опередив их всего на тысячные доли секунды.

Не прошло и четверти часа, как "золотую" эстафету дня подхватил экипаж байдарки-четверки – Роман Петрушенко, Алексей Абалмасов, Артур Литвинчук и Вадим Махнев. Такой блестящей победы белорусы не добивались никогда. Кстати, наши облегчили жизнь организаторам игр – на церемонии награждения тем даже не пришлось менять государственный флаг на флагштоке в центре: это был наш, белорусский. Таким образом, вмиг Беларусь переместилась с 24 на 15 место в мировом олимпийском рейтинге.

Ну, а Александру Лукашенко пришлось сегодня отправлять сразу две телеграммы в Пекин гребцам. Впрочем, это – одна из самых приятных миссий Главы государства и Национального Олимпийского комитета.

Обращаясь к членам национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Александру и Андрею Богдановичам, белорусский лидер отметил: "Вы достойно защитили спортивную честь страны и пополнили общую копилку олимпийских наград национальной команды еще одной золотой медалью. Мы высоко ценим спортивное мастерство и самоотверженность, проявленные вами в напряженных состязаниях с сильнейшими мировыми соперниками. Вы по праву стали олимпийскими чемпионами, а ваш пример послужит импульсом для динамичного развития и популяризации такого вида спорта, как гребля".

А в поздравлении экипажу белорусской байдарки-четверки Александр Лукашенко отметил, что эта победа одержана в бескомпромиссной борьбе с сильнейшими гребцами мира. "Искренне рад вашему триумфальному выступлению на Олимпиаде", – сказано в послании нашим олимпийцам Роману Петрушенко, Вадиму Махневу, Алексею Абалмасову, Артуру Литвинчуку. "Это была яркая и красивая победа, достигнутая в жесткой бескомпромиссной борьбе с сильнейшими гребцами мира. Завоеванные вами золотая медаль и чемпионские титулы – это весомый вклад в укрепление авторитета белорусского спорта в мире", – отметил Александр Лукашенко.

Имена гребцов-триумфаторов сегодняшнего дня в Пекине мы услышим и завтра. Они вновь выйдут на водные дорожки гребного канала Шуньи, что бы побороться за награды на дистанции вдвое короче.

Новость о еще одной олимпийской медали белорусов пришла около 17.30 по белорусскому времени. Андрей Кравченко завоевал серебро в соревнованиях по легкоатлетическому десятиборью. Впервые принимая участие в Олимпийских играх, 22-летний спортсмен из Гомельской области отлично проявил себя в соперничестве с лучшими десятиборцами планеты. После первого вида соревнований – бега на 100 метров – Андрей занимал лишь 12-е место, но затем постепенно стал набирать обороты и подниматься по турнирной лестнице.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также поздравил легкоатлета с этой наградой. Его медаль уже 16-я в активе нашей олимпийской дружины. Таким образом, на этот момент у нас – 4 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей.



Вся Беларусь сегодня болела за наших спортсменов. И если начало Олимпиады для нашей команды было не совсем удачным, то финал выдается блестящим. Это отмечают и болельщики, и родные и близкие олимпийцев, и их тренеры. Обратим внимание на выступление наших спортсменов в других Олимпийских дисциплинах.

Завершились соревнования в современном пятиборье. Увы, взойти на пьедестал в этом виде программы белоруски не сумели. Анастасия Самусевич, несмотря на победу в беге на 3000 метров, в итоговом протоколе заняла четвертое место. Другая наша соотечественница Анна Архипенко финишировала на 22-ой позиции.

Ходок Андрей Степанчук рано утром вышел на старт 50 километровой дистанции. Как и ожидалось, побороться за медаль белорус не сумел, финишировав в итоге на 43-ем месте.

Квартет белорусских бегуний в эстафете на 400 метров сегодня принял участие в полуфинальном забеге. С результатом 3 минуты 22 и 78 сотых секунды Юлиана Ющенко, Ирина Хлюстова, Илона и Светлана Усович вышли в финал.

А вот Инна Жукова и Любовь Черкашина соревновались за право выйти в финал в индивидуальном первенстве в художественной гимнастике. В итоге в число медальных соискательниц попала только Инна Жукова, классифицировавшаяся в число 10 лучших с четвертым результатом. Черкашина же заняла только 15-ое место.