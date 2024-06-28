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Три золотые медали завоевали белорусы во второй день спортивных игр «Дети Азии»

28 июня 2024 12:36
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В Якутске в самом разгаре второй соревновательный день Международных спортивных игр «Дети Азии», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Три золотые медали завоевали белорусы во второй день спортивных игр «Дети Азии»-1

Копилка сборной Беларуси пополняется наградами. Гимнастки завоевали золото в групповом многоборье. Отечественные грации блестяще выполнили упражнения и получили от судей наивысшую сумму баллов. Шесть медалей на счету наших пловцов, среди которых одно золото, четыре серебряные и одна бронзовая награда. Тандем Мария Селивонец и Варвара Зайцева стали чемпионками игр в настольном теннисе. Спортсменки уверенно обыграли дуэты из Казахстана и Москвы. А в решающей игре были сильнее представительниц Уральского федерального округа – 3:2. Назар Мацко и Александр Петрашевский завоевали бронзовые награды.

# Спортивные соревнования

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