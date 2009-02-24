Три серебряные медали завоевали белорусские студенты на Всемирной зимней универсиаде-2009 в Китае

Это первые награды наших молодых спортсменов на соревнованиях в КНР. Медали в копилку белорусской сборной принесли Денис Осипов из Гомельского государственного университета, Тимофей Сливец и Мария Щербина из Белорусского университета физкультуры. Всего же на состязаниях в Китае 34 наших студента. Они ведут борьбу за призы в биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.