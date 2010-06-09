Три медали завоевали белорусские боксеры на чемпионате Европы в Москве

Все белорусы прошли в полуфиналы, что автоматически гарантирует попадание на пьедестал почета.

В весе до 69 килограммов Магомеду Нурудинову в соперники жребий выбрал малоизвестного израильтянина Константина Снигура. Титулованный белорус в своем превосходстве усомниться не позволил – 4:2. Сергею Куницыну в весовой категории до 57 килограммов с оппонентом повезло меньше. Его соперник – итальянец Алессио ди Савино больших достижений в карьере не имеет, но достаточно опытен. Тем не менее, белорус взял над ним верх – 6:3.

Но сложнее всех пришлось Николаю Веселову в категории до 75 килограммов. Ведь ему противостоял известнейший армянский боец, финалист последнего чемпионата мира Андраник Акопян. Однако исход поединка не оставил сомнений в серьезном преимуществе Веселова – 9:1.

Все трое наших полуфиналистов будут отдыхать до пятницы. А сегодня шанс пробиться в одну вторую будет у Вазгена Сафарьянца и Виктора Зуева.

Александр Карась, телекомпания СТВ.