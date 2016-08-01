Прямой эфир

Три матча прошли в рамках Беларусбанк-чемпионата Беларуси по футболу 31 июля

01 августа 2016 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 16-й тур Беларусбанк-чемпионата страны по футболу 31 июля порадовал отечественных любителей игры номер один тремя противостояниями.

В первом из них за очки боролись «Крумкачы» и «Белшина». Бобруйчане забили первыми, но дубль Вячеслава Глеба позволил воронам одержать волевую победу – 2:1.

В Витебске, куда приехали столичные «горожане», зрители голов так и не дождались, зато в Солигорске «Шахтёр» и «Городея» уже в первом тайме забили четыре мяча на двоих.

До финального свистка положение дел в калийной столице не изменилось — ничья 2:2, сообщили в программе СТВ-спорт.

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские гребцы завоевали 14 наград на молодёжном ЧМ под Заславлем
01 августа 2016 08:25

Белорусские гребцы завоевали 14 наград на молодёжном ЧМ под Заславлем

Бои на подушках и метание брёвен: спортивно-семейный праздник прошёл под Гомелем
01 августа 2016 06:54

Бои на подушках и метание брёвен: спортивно-семейный праздник прошёл под Гомелем

Вертолётные гонки, парашютный десант и авиашоу: на аэродроме «Боровая» соревнуются команды из Беларуси, России, Украины и Чехии
30 июля 2016 17:15

Вертолётные гонки, парашютный десант и авиашоу: на аэродроме «Боровая» соревнуются команды из Беларуси, России, Украины и Чехии