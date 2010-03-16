Три матча были сыграны накануне в регулярном чемпионате НХЛ

В гости к 4-й команде Восточной конференции, «Нью-Джерси Дэвилс», приехал «Бостон Брюинс», который там же на Востоке ведёт отчаянную борьбу за попадание в зону плэй-офф.

Увы, но надежды бостонцев пополнить свой актив очками в этом матче были фактически похоронены уже в первом периоде, когда Роб Нидермайер, Кларксон и Паризе оформили «Дьяволам» внушительный перевес 3:0. В оставшееся время «Брюинс» сумели два шайбы отыграть: во второй 20-минутке отличился Уилер, в третьей — Бержерон. На большее усилий гостей не хватило. Нью-Джерси выиграл 3:2.

«Коламбус» и «Эдмонтон» видов на плэй-офф , пожалуй, уже не имеют. Поэтому их встреча на льду «Блю Джэкетс» получилась весёлой и заводной. Большее желание победить продемонстрировали хозяева, они постоянно вели в счёте , а последнюю шайбу забросили на последней 60-й минуте, в пустые ворота гостей. В итоге «Коламбус» обыграл «Эдмонтон» 5:3.

Ещё одна вчерашняя игра принесла «Детройту» важную гостевую победу над соседом по таблице «Калгари» 2:1.