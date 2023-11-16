Три белоруски не смогли продвинуться дальше по турнирной сетке на чемпионате мира по боксу

На чемпионате мира по боксу среди спортсменов до 22 лет, который проходит в Черногории, сборная Беларуси лишилась еще троих участников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне в ринг выходили четыре наших спортсменки. Продвинуться по турнирной сетке удалось только Марии Мулярчик. Она завоевала право сразится в полуфинале. В одной четвертой была отправлена отдыхать Ася Ари. Бой получился тяжелый. Однако раздельным решением судей дальше прошла белоруска – 3:2. 16 ноября за одну вторую сразятся еще четыре наших представителя.