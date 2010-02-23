Прямой эфир

Три белоруса завоевали право выступить в финале олимпийского турнира по фристайлу

23 февраля 2010 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня утром это право в квалификации завоевали Дмитрий Дащинский, Алексей Гришин и Тимофей Сливец.

Двукратный призер олимпийских игр Дмитрий Дащинский занял четвертое место, показав лучший среди своих соотечественников результат: 238,33 сотых балла.

На четыре с лишним балла отстал от него бронзовый призер Игр в Солт-Лейк-Сити Алексей Гришин. Он седьмой.

Наконец, Тимофей Сливец с большим трудом, но все же пробился в финальные состязания, заняв 12-е — последнее, дающее право оспаривать медали — место.

Неприятной неожиданностью стала неудача лидера сезона и обладателя малого Хрустального глобуса Антона Кушнира. Считавшийся фаворитом соревнований,белорус неубедительно исполнил вторую попытку, смазав приземление. Итого – 15-я позиция.

Финальный турнир по фристайлу у мужчин пройдет в ночь с четверга на пятницу. На день раньше награды оспорят женщины-фристайлистки. Среди них и две белоруски – Алла Цупер и Ассоль Сливец.

Другие новости рубрики

Все новости
23 февраля 2010 13:31

Хоккейный клуб «Брест» произвел фурор в Открытом чемпионате Беларуси

23 февраля 2010 13:26

Белорусские лыжники неудачно выступили в командном спринте

23 февраля 2010 08:50

Российские фигуристы заняли всего лишь 3-е место на Олимпиаде