Тренер юниорской сборной Беларуси: Я верил в ребят и рад, что они меня не подвели

Юниорская сборная Беларуси по футболу по итогам первого квалификационном раунда чемпионата Европы завоевала путевку во второй, элитный раунд. Отборочные матчи в нашей группе проходили в городе Сараево (Босния и Герцеговина).

Турнирный путь 18-летних подопечных Юрия Хомко начинался поединком против хозяев, боснийцев. Первая игра, естественно, сопровождалась вполне объяснимым стартовым волнением, от которого белорусы сумели избавиться быстро и своевременно.

На десятой минуте Сергей Глебко вывел нашу сборную вперед – 1:0.

Правда, Сефирович еще до перерыва восстановил равновесие. Однако во втором тайме, и опять, что любопытно, на десятой минуте, белорусы забили снова. Отличился Артур Бомбель, который тем самым принес победу нашей команде со счетом 2:1.

Непростым выдался и следующий поединок наших юниоров против македонских сверстников. В первом тайме защитники обеих команд выглядели посильнее игроков атаки, и, поэтому, порадоваться голам зрители так и не смогли. Зато через 13 минут после антракта голевым зачинателем белорусских атак снова выступил Сергей Глебко, открывший счет – 1:0. За четверть часа до финального свистка наша сборная удвоила перевес после точного удара Вадима Ерлыша. Победную точку в этом поединке поставил Владимир Шаталов уже в компенсированное время. Белорусы победили со счетом 3:0.

Несмотря на поражение от чехов в последнем матче отборочного турнира (0:3), заняли в группе первое место и обеспечили себе участие во втором раунде евроквалификации.

Юрий Хомко, главный тренер юниорской сборной Беларуси по футболу:

Пришлось, безусловно, тяжело. Товарищеские игры, которые проводились до начала отборочного раунда, не придавали уверенности. Но, тем не менее, я верил в ребят. Рад, что сделал ставку на этих игроков. Они меня не подвели.

Эти балканские страны славились своей очень мощной игрой. Игроков я предупреждал, что в стане соперников играют мощные рослые футболисты. Нужно быть внимательными, особенно, при исполнении стандартных положений. Я их настраивал должным образом. Я рад, что они прониклись этой целью и полностью выполнили установку. Все на своих позициях были, решали свои задачи. Но было тяжело. Мы сильны бойцовским духом, характером. Я и ребятам говорил, что у нас любой игрок может решить исход встречи. Поэтому яркого лидера в игровом плане я не видел. Поэтому я настраивал их на командную игру.

Я думаю, что если вы посмотрите на протоколы матчей, то увидите, что ребята с каждым разом играли все сильнее. Хочется отметить Артура Бомбеля и Сергея Глебко, которые решали все вопросы.

В скором времени белорусским юниорам придется сражатся со сверстниками из других стрн в элитном раунде чемпионата Европы. Так пожелаем им удачи и красивых уверенных побед. Вся Беларусь будет болеть за команду.