Тренер «Рубона» о «Цмоках»: лидером чемпионата быть и играть спустя рукава совершенно невозможно, а они позволяют себе

Лидеры гостей, Егор Потупчик и Георгий Гиль, регулярно пополняли свой результативный запас. В итоге в середине третьей четверти «Рубон» даже вел в счете. Но на финише 10-минутки парни Руслана Бойдакова отпустили оппонента, и нагнать минчан до финальной сирены уже не удалось. Соперников в итоге разделил всего один балл – 69:68, победа «Цмоков».

Новости Беларуси. Лидеры баскетбольного чемпионата страны, столичные «Цмоки» в очередном матче регулярного чемпионата едва не оступились в противостоянии с витебским «Рубоном», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Руслан Бойдаков, главный тренер БК «Рубон»:

«Цмоки» взвалили на себя не совсем простую штуку – лидером чемпионата быть и играть спустя рукава совершенно невозможно, а они позволяют себе. Я не думаю, что… Они уже могли проиграть БГИРУ, они могли проиграть нам. Но вот это слово «могли бы», оно всегда фигурирует пока.