Прямой эфир

Тренер «Рубона» о «Цмоках»: лидером чемпионата быть и играть спустя рукава совершенно невозможно, а они позволяют себе

01 декабря 2017 20:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лидеры баскетбольного чемпионата страны, столичные «Цмоки» в очередном матче регулярного чемпионата едва не оступились в противостоянии с витебским «Рубоном», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Северяне сумели навязать «драконам» борьбу.

Лидеры гостей, Егор Потупчик и Георгий Гиль, регулярно пополняли свой результативный запас. В итоге в середине третьей четверти «Рубон» даже вел в счете. Но на финише 10-минутки парни Руслана Бойдакова отпустили оппонента, и нагнать минчан до финальной сирены уже не удалось. Соперников в итоге разделил всего один балл – 69:68, победа «Цмоков».

Тренер «Рубона» о «Цмоках»: лидером чемпионата быть и играть спустя рукава совершенно невозможно, а они позволяют себе-1

Руслан Бойдаков, главный тренер БК «Рубон»:
«Цмоки» взвалили на себя не совсем простую штуку – лидером чемпионата быть и играть спустя рукава совершенно невозможно, а они позволяют себе. Я не думаю, что… Они уже могли проиграть БГИРУ, они могли проиграть нам. Но вот это слово «могли бы», оно всегда фигурирует пока.

Хорошо было бы, чтобы кто-то это уже сделал, потому что все-таки назревает момент.

Тренер «Рубона» о «Цмоках»: лидером чемпионата быть и играть спустя рукава совершенно невозможно, а они позволяют себе-4

2 декабря соперники проведут повторную игру. Результаты игрового дня: в противостоянии «Гродно» и «Борисфена», команд, которые до этого в чемпионате не проигрывали, победа 1 декабря досталась хозяевам.

# Фотофакт # Баскетбол

Другие новости рубрики

Все новости
Кубок мира. Дарья Домрачева сошла с дистанции в спринте, Надежда Скардино – 12
01 декабря 2017 20:58

Кубок мира. Дарья Домрачева сошла с дистанции в спринте, Надежда Скардино – 12

Жеребьевка ЧМ-2018. Рассказываем, кому повезло с соперником, а кому не очень
01 декабря 2017 19:03

Жеребьевка ЧМ-2018. Рассказываем, кому повезло с соперником, а кому не очень

Цены будут достаточно приемлемые: в продаже скоро появится спортивная форма к ОИ-2018
01 декабря 2017 16:45

Цены будут достаточно приемлемые: в продаже скоро появится спортивная форма к ОИ-2018