Тренер «Огненных рысей» о «Золотой шайбе»: дети просто живут этим турниром, незабываемое ощущение

Новости Беларуси. Команда «Огненные рыси» из Гомельской области стала триумфатором финала хоккейных соревнований «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси в дивизионе «Б» в старшей возрастной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ребята из Гомельского региона на решающей стадии одержали три победы и потерпели одно поражение. Напомним, в данной категории принимали участие коллективы из городов и районов, где нет крытых ледовых арен.

Для юных хоккеистов данный турнир очень важен. Здесь они получают состязательную практику, а также возможность встретить новых друзей.

Андрей Лобановский, тренер команды «Огненные рыси» (Гомельская область): Очень ждали, некоторые дети просто живут этим турниром, этими соревнованиями, потому что хоккей – это сезонный вид спорта. И дети просто ждут зимы, чтобы поиграть в хоккей, а тем более попасть на республику. На такой арене поиграть для детей – это незабываемое ощущение. У меня есть знакомые, которым уже по 30, по 40 лет, они до сих пор вспоминают, что они были на Республиканских соревнованиях «Золотая шайба», до сих пор эти медали у них на самом видном месте дома.

Эдуард Власенко, лучший вратарь турнира («Огненные рыси»):

Тяжело очень было, но верил в победу. Тренер рассказывал тактику игры. Сидели все, настраивались, думали только о победе. Я хочу посвятить свою победу маме, ее зовут Анна. Привет, мама.

Серебряные медали финала у «Кадинских львов» из могилевского региона, а бронзовые награды завоевали «Орлята» из Гродненской области. Сезон «Золотой шайбы» завершит финал в младшей категории дивизиона «Б», который пройдет в Минске с 27 по 29 марта.