Трагедия «Хиллсборо»: на полицию Южного Йоркшира и Западного Мидленда подан судебный иск

Близкие погибших на стадионе «Хиллсборо» подали иск в Верховный Суд против полиции Южного Йоркшира и Западного Мидленда. Независимая комиссия присяжных признала, что 96 жертв были убиты. Виной этому послужили неправомерные действия со стороны полиции.

Компания «Saunders Law Solicitors» заявила, что семьи подали иск на злоупотребление должностными обязанностями в государственном учреждении.

Судебный процесс начался в 2015 году, но был приостановлен в ожидании результатов. Полиция Южного Йоркшира еще не высказалась по поводу данного иска. Полиция Западного Мидленда подтвердила, что она осведомлена об этом.

Луиза Рольф, заместитель начальника полиции:

Мы скорбим вместе с семьями и друзьями погибших и пострадавших в трагедии, произошедшей на стадионе «Хиллсборо». Мы осознаем, как сильно расследование этого дела повлияло на семьи погибших.

После 27 лет расследований независимая комиссия присяжных нашли главного руководителя матча Дэвида Дакенфилда, который ответственен за убийство по халатности в связи с несоблюдением своих должностных обязанностей. Во вторник присяжные заявили, что в полуфинале Кубка Англии по футболу виной произошедшему послужили ошибочные действия со стороны правоохранительных органов. В гражданском иске говорилось о злоупотреблении должностных обязанностей. Поданный иск связан с событиями, произошедшими 15 апреля 1989 года и их последствиями.

Юристы заявляют, что несколько сотен людей подали иск в целях привлечения к ответственности виновных в случившемся.

Шейла Коулман, кампания правосудия по делу «Хиллсборо»:

Это обвинительное заключение на наше общество. Единственный способ призвать человека отвечать за свои поступки – это доказать его вину.

Во вторник началась настоящая суматоха. Мы все немного запутались. Столько эмоций, мы одновременно и в гневе, и в приподнятом настроении.

Пит Ветерби, представитель пострадавших семей:

У семей, которых я представляю, мысли только об одном, о компенсации. Это борьба семей за справедливость и за то, чтобы виновные были наказаны.

Семьи погибших почти заполучили ту самую победу. Но им все равно необходимо продолжать бороться за справедливость.

Полиция Южного Йоркшира отвечала за планирование мероприятия в день трагедии. Полиция Западного Мидлленда расследовала работу сотрудников полиции Южного Йоркшира во время матча. В заявлении компании «Saunders Legal team» были описаны доказательства систематического сокрытия вины полиции Южного Йоркшира путем распространения ложных сведений, подтасовки доказательств, давления на свидетелей и умалчивание правды. Согласно доказательствам, полиция Южного Йоркшира и Западного Мидленда злоупотребляли своими должностными обязанностями.

Полиция Южного Йоркшира потратила миллионы фунтов из денег налогоплательщиков на защиту виновных. Но впоследствии полиция добавила, что, согласно подтвердившемся доказательствам, правоохранительные органы Южного Йоркшира и Западного Мидленда виноваты в случившемся. В докладе о бюджете, опубликованном в июне 2015 года, сказано, что юридические органы потратили на расследования £14 млн, отметив, что ожидаются дальнейшие затраты, так как слушания продолжаются.

В среду начальник полиции Южного Йоркшира, Дэвид Кромптон, был на время отстранен от своих должностных обязанностей из-за предоставленных ранее доказательств о его виновности. В 2012 году Дэвид Кромптон признался, что смертельные ошибки были допущены в тот день на стадионе при обеспечении безопасности болельщиков, и принес свои извинения.

Во вторник, после того как результаты расследования были получены, он признался, что действия полиции во время матча были катастрофически неверными, и безоговорочно согласился с полученными результатами расследования.

Семьи погибших выразили свое недовольство по поводу того, что после отставки нескольких офицеров полиции Южного Йоркшира руководство полиции сообщило, что гордится работой полицейских, несмотря на результаты расследования. В сообщении на сайте для отставных офицеров полиции было сказано, что полицейские служили преданно и отважно.

Семьи погибших призывают привлечь к уголовной ответственности виновных. Служба уголовного преследования (CPS) заявила, что рассмотрит вариант того, должны ли быть предъявлены какие-либо уголовные обвинения любым физическим или юридическим лицам на основании всех имеющихся доказательств.

Два продолжающихся расследования трагедии и ее последствий могут завершиться к концу 2016 года.