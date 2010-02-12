Торжественное открытие зимних Олимпийских игр в Ванкувере состоится предстоящей ночью

«С пылающими сердцами» и «Самых блестящих подвигов» — эти строки из национального гимна Канады стали девизами XXI зимних Олимпийских игр.

Соревнования начнутся 13 февраля и пройдут по 15 видам спорта. Будет разыграно 86 комплектов медалей. Во всех видах олимпийской программы выступят представители только четырех стран: Канады, Германии, США и России.

Беларусь будет представлена в 6 видах: биатлоне, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, скоростном беге на коньках, хоккее с шайбой. На старт выйдут 49 спортсменов.

Со времени обретения страной суверенитета белорусы приняли участие в четырех зимних Олимпийских играх — в 1994, 1998, 2002 и 2006 годах. Медали завоевывали трижды наши фристайлисты, дважды на пьедестал поднимались биатлонисты и один раз — конькобежцы. Имена Дмитрия Дащинского, Алексея Гришина, Светланы Парамыгиной, Алексея Айдарова и Игоря Железовского уже вписаны в олимпийскую историю Беларуси.