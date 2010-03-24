«Торпедо» о победе в матче с «Нафтаном» помнит, но старается забыть

Могилев на минувшей недели стал центром белорусской футбольной жизни. Именно там состоялось два из четырех поединков ¼ финала розыгрыша кубка Беларуси.

Субботнее знакомство «Столичного Футбола» с искусственным полем могилевской СДЮШО№7, которая и приютила половину первых четвертьфинальных кубковых матчей, проходила в довольно сложных погодных условиях. Номинальным хозяевам игры, «желто-синим» футболистам новополоцкого «Нафтана» и «черным» гостям из жодинского «Торпедо», предстояло выяснить отношения под обильным снегопадом. Который, впрочем, быстро таял на газоне с подогревом. Но снег все равно мешал.

Возможно, именно снежная круговерть и помешала номинальным хозяевам из Новополоцка воспользоваться своим первым голевым моментом, который получил Александр Дегтерев, но не смог переиграть жодинского кипера Владимира Бушму. Автозаводцы правильно восприняли нафтановский намек и активизировались впереди, дабы исключить непредвиденные ситуации у своих ворот.

Вскоре передачей Владимира Мороза едва не воспользовался Алексей Козлов. И все же больше всего соперники досаждали друг другу после стандартов. Что отметил, уже после игры, главный тренер «Нафтана». И что, забегая вперед, стало определяющим фактором в этом матче.

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Нафтан»:

Вы знаете, сейчас такой футбол, что стандарт в исполнении любой команды несет определенную угрозу. Особенно, когда есть игроки, обладающими какими-то качествами и данными. Мы потеряли в своей штрафной концентрацию, хотя были какие-то задачи: кто с кем играет персонально, при стандартных ситуациях. Мы проиграли позицию, поэтому особенно здесь ничего нельзя сказать.



Ближе к перерыву, соперники обменялись опасными угрозами. Сначала торпедовец Козлов нашел в штрафной «Нафтана» Владимира Мороза. Но тот подстроиться для удара к мечу не смог.

Чуть позже уже нафтановцы соорудили неплохую фланговую атаку, но после удара головой мяч ушел над перекладиной за пределы поля. И все же гол в первом тайме состоялся. На 41 минуте жодинцы получили право на очередной угловой и после навеса прострела Мороза, стоп новополоцкой обороны Артем Челядинский, вместе с нападающим срезал мяч в свои ворота. Гол в раздевалку диаметрально развел по разным полюсам настроение соперников в антракте.

Тем ни менее, с возобновление игры не новополовчане рванули отыгрываться, а торпедовцы выдали серию быстрых атак, которые остались без голевого завершения во многом благодаря нафтановскому вратарю Николаю Романюку.

Почувствовав, что при таком сценарии на позитивный итог поединка можно не надеяться, подопечные Игоря Ковалевича срочно активизировались впереди. И получили отличные шансы, чтобы отыграться. Однако, сначала Михаил Гордейчук не воспользовался дивной передачей Александра Яцкевича, а через пару минут уже Евгений Зуев бил без помех метров с 11. Но попал, почему-то, не в ворота, а в ноги Владимиру Бушму.

Почуяв тревожное и неладное, активизировалась уже «Торпедо». Антон Брусникин в ходе контратаки на внятный удар не сподобился. А вот Павел Беганский побежав на рандеву с Романюком, хотел пробить ему в домик. Но дверцы домика вовремя захлопнулись. В последние минуты показалось, что счет матча уже не изменится: что-то скоростное и неожиданное у соперников явно не получалось.

Однако автозаводцы, как оказалось, приберегли в загашнике контрольный выстрел. На предпоследней, 89-ой минуте, Сергей Понаморенко заработал у правой бровки штрафной. После навеса с которого забытый нафтановской защитой Игорь Кривобок удвоил перевес жодинцов в этом матче и придал ему окончательный вид. «Торпедо» побеждает в гостях «Нафтан» в первом четвертьфинальном кубковом поединке со счетом 2:0.

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Нафтан»:

Сегодня мы проиграли 2:0. Игра состоит из двух матчей, у нас есть 17 число, чтобы поправить положение. Слишком много мы допустили сегодня ошибок, в тех ситуациях, в которых не должны были допускать. Это был наш самый худший матч, который мы провели за период выходы из отпуска. По истечении 15 минут после окончания матча невозможно сказать, что произошло с командой. Надо произвести детальный разбор. По игре, конечно, есть очень много вопросов. Поэтому поздравляю соперника с победой в первой встрече.

Александр Лисовский, главный тренер ФК «Торпедо»:

Я от лица тренерского штаба хочу сказать спасибо ребятам за то, что они

показали хорошую игру. Большой поклон за такую самоотдачу. Но мы сразу сказали в раздевалке, что игра состоит из двух матчей, результат сейчас хороший. Но наш тренерский штаб будет все делать для того, чтобы когда они будут выходить 17 числа, то не думали об этом результате. Потому что «Нафтан» очень хорошая команда, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо выходить 17 числа как будто счет 0:0.

Могилев на минувшей недели стал центром белорусской футбольной жизни. Именно там состоялось два из четырех поединков ¼ финала розыгрыша кубка Беларуси.

Субботнее знакомство «Столичного Футбола» с искусственным полем могилевской СДЮШО№7, которая и приютила половину первых четвертьфинальных кубковых матчей, проходила в довольно сложных погодных условиях. Номинальным хозяевам игры, «желто-синим» футболистам новополоцкого «Нафтана» и «черным» гостям из жодинского «Торпедо», предстояло выяснить отношения под обильным снегопадом. Который, впрочем, быстро таял на газоне с подогревом. Но снег все равно мешал.

Возможно, именно снежная круговерть и помешала номинальным хозяевам из Новополоцка воспользоваться своим первым голевым моментом, который получил Александр Дегтярев, но не смог переиграть жодинского кипера Владимира Бушну. Автозаводцы правильно восприняли нафтановский намек и активизировались впереди, дабы исключить непредвиденные ситуации у своих ворот.

Вскоре передачей Владимира Мороза едва не воспользовался Алексей Козлов. И все же больше всего соперники досаждали друг другу после стандартов. Что отметил, уже после игры, главный тренер «Нафтана». И что, забегая вперед, стало определяющим фактором в этом матче.

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Нафтан»:

Вы знаете, сейчас такой футбол, что стандарт в исполнении любой команды несет определенную угрозу. Особенно, когда есть игроки, обладающими какими-то качествами и данными. Мы потеряли в своей штрафной концентрацию, хотя были какие-то задачи: кто с кем играет персонально, при стандартных ситуациях. Мы проиграли позицию, поэтому особенно здесь ничего нельзя сказать.



Ближе к перерыву, соперники обменялись опасными угрозами. Сначала торпедовец Козлов нашел в штрафной «Нафтана» Владимира Мороза. Но тот подстроиться для удара к мечу не смог.

Чуть позже уже нафтановцы соорудили неплохую фланговую атаку, но после удара головой мяч ушел над перекладиной за пределы поля. И все же гол в первом тайме состоялся. На 41 минуте жодинцы получили право на очередной угловой и после навеса прострела Мороза, стоп новополоцкой обороны Артем Челединский, вместе с нападающим срезал мяч в свои ворота. Гол в раздевалку диаметрально развел по разным полюсам настроение соперников в антракте.

Тем ни менее, с возобновление игры не новополовчане рванули отыгрываться, а торпедовцы выдали серию быстрых атак, которые остались без голевого завершения во многом благодаря нафтановскому вратарю Николаю Романюку.

Почувствовав, что при таком сценарии на позитивный итог поединка можно не надеяться, подопечные Игоря Ковалевича срочно активизировались впереди. И получили отличные шансы, чтобы отыграться. Однако, сначала Михаил Гордиенчук не воспользовался дивной передачей Александра Яцкевича, а через пару минут уже Евгений Зуев бил без помех метров с 11. Но попал, почему-то, не в ворота, а в ноги Владимиру Бушму.

Почуяв тревожное и неладное, активизировалась уже «Торпедо». Антон Брусникин в ходе контратаки на внятный удар не сподобился. А вот Павел Беганский побежав на рандеву с Романюком, хотел пробить ему в домик. Но дверцы домика вовремя захлопнулись. В последние минуты показалось, что счет матча уже не изменится: что-то скоростное и неожиданное у соперников явно не получалось.

Однако автозаводцы, как оказалось, приберегли в загашнике контрольный выстрел. На предпоследней, 89-ой минуте, Сергей Понаморенко заработал у правой бровки штрафной. После навеса с которого забытый нафтановской защитой Игорь Кривобок удвоил перевес жодинцов в этом матче и придал ему окончательный вид. «Торпедо» побеждает в гостях «Нафтан» в первом четвертьфинальном кубковом поединке со счетом 2:0.

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Нафтан»:

Сегодня мы проиграли 2:0. Игра состоит из двух матчей, у нас есть 17 число, чтобы поправить положение. Слишком много мы допустили сегодня ошибок, в тех ситуациях, в которых не должны были допускать. Это был наш самый худший матч, который мы провели за период выходы из отпуска. По истечении 15 минут после окончания матча невозможно сказать, что произошло с командой. Надо произвести детальный разбор. По игре, конечно, есть очень много вопросов. Поэтому поздравляю соперника с победой в первой встрече.

Александр Лисовский, главный тренер ФК «Торпедо»:

Я от лица тренерского штаба хочу сказать спасибо ребятам за то, что они

показали хорошую игру. Большой поклон за такую самоотдачу. Но мы сразу сказали в раздевалке, что игра состоит из двух матчей, результат сейчас хороший. Но наш тренерский штаб будет все делать для того, чтобы когда они будут выходить 17 числа, то не думали об этом результате. Потому что «Нафтан» очень хорошая команда, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Надо выходить 17 числа как будто счет 0:0.