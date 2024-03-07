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«Торпедо» и минское «Динамо» победили соперников в матчах Кубка Беларуси

07 марта 2024 14:16
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Жодинское «Торпедо» и минское «Динамо» победили соперников в первых четвертьфинальных матчах Кубка Беларуси. Недавний триумфатор Суперкубка взял верх над солигорским «Шахтером» – 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Торпедо» и минское «Динамо» победили соперников в матчах Кубка Беларуси-1

Оба мяча были запиты в первой половине. Отличились Побудей и Мякиш. Во втором противостоянии бело-голубые минимально переиграли БАТЭ – 1:0. Точный удар на 72-й минуте нанес Соколовский. Ответные матчи состоятся в воскресенье, 10 марта.

# Футбол Беларуси

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