Топ-10 лучших шайб белорусских хоккеистов в феврале

Уже гремит плей-офф, мы же вспомним, кто и как забивал под занавес регулярного первенства.

10. Керамин — Брест. 22 февраля. 2:1 — Александр ФЕДОРОВ

Для кого-то сезон продолжается, для иных он был завершен в феврале. Брестские хоккеисты сейчас уже вовсю готовятся к следующему чемпионату. Но ведь временами и они радовали нас красивым хоккеем, не правда ли? Как, например, в матче с «Керамином», когда Александр Федоров завершил стремительную атаку, им же самим и начатую.

9. Юность — Металургс Л. 2 февраля. 4:3 — Вентс ФЕЛДМАНИС

До осени как минимум не увидим мы в деле и лиепайский «Металургс». Былой крушитель авторитетов провел сезон ни шатко, ни валко, сделав ставку на молодежь. Но иногда удивлял хоккеем высокого качества. Вспомним латышских сталеваров, и классную шайбу Вентса Фелдманиса в ворота «Юности».

8. Химик-СКА — Витебск. 6 февраля. 1:0 — Артем ГНИДЕНКО

Матчи географических соседей — всегда отличаются особым характером. Северное дерби «Химик» — «Витебск» здесь не исключение. Правда, в этом сезоне на стороне витеблян был заметный перевес, они выиграли три матча из четырех, в том числе и последний. Один из тех, кто принял участие в этой виктории — Артем Гниденко.

7. Юность — Витебск. 24 февраля. 4:3 — Александр МАТЕРУХИН

Не слишком удачен был февраль для «Юности». Впрочем, заранее обеспечившие себе первое место минчане уже давно грезили плей-оффом, отсюда и пренебрежение ничего не значащими поединками. Но временами они не отказывали себе в удовольствии удивлять. Как в матче с «Витебском», когда выброшенную Дмитрием Толкуновым шайбу так удачно подобрал Александр Матерухин.

6. Керамин — Неман. 24 февраля. 2:1 — Ирек ХАФИЗОВ

Поединок «Керамин» — «Неман» не стал самым зрелищным поединком февраля, хотя в нем решался очень важный с точки зрения распределения ролей в плей-офф вопрос — кто из этих команд займет итоговое шестое место. Выиграл «Керамин». А обеспечил минчанам эту победу Ирек Хафизов, в обеих своих шайбах проявивший голевое чутье.

5. Химик-СКА — Химволокно. 24 февраля. 4:5 — Александр БОРОЗЕНКО

Было в феврале место и личным подвигам. Таким, как, например, сотая шайба в чемпионатах Беларуси, заброшенная российским легионером и капитаном «Химволокна» Александром Борозенко. Столь памятный снаряд побывал 24 февраля в воротах «Химика».

4. Сокол — Шахтер. 2 февраля. 2:3 — Павел РАЗВАДОВСКИЙ

Киевские «Бровары» - одна из самых малопосещаемых площадок Открытого чемпионата. Восстанавливая справедливость, знакомим зрителей с тем, какой бывает хоккей на домашних матчах «Сокола». Вот так в ворота киевлян забивал солигорец Павел Развадовский. А передачу ему сделал Виталий Люткевич.

3. Металлург Жл — Гомель. 24 февраля. 1:0 — Иван УСЕНКО

Бывают шайбы красивые, а бывают — судьбоносные. Именно такую в ворота жлобинского «Металлурга» отправил защитник «Гомеля» Иван Усенко. Пропустив и проиграв, «стальные волки» не попали в плей-офф, нарушив все прогнозы и расклады.

2. Витебск — Юность. 24 февраля. 4:2 — Антон ПУЛЬВЕР

Так уж получается: где одни теряют, другие — находят. «Витебск», скромно проведя весь сезон на периферии зрительского внимания, в плей-офф все же попал. Ключевым стал поединок с «Юностью». Витебляне его выиграли, и стали восьмыми. А в наш рейтинг попала не самая эстетичная, зато победная шайба Антона Пульвера.

1. Витебск — Химволокно. 22 февраля. 1:3 — Роман БЛОХ

Бывает эстетика в хоккее приносится в жертву эффективности, бывает — наоборот, но самые прекрасные моменты случаются, когда между двумя полюсами ставится знак равенства. Именно так случилось в поединке «Витебск» — «Химволокно», когда могилевское трио Павел Куцевич, Андрей Самохвалов и Роман Блох крутило на витебском льду кружева, не забыв при этом отправить шайбу по назначению. За это им – золото февраля.