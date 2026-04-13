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Тимофей Симаненка признан лучшим игроком третьего тура ЧБ по футболу

13 апреля 2026 20:16
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Тимофей Симаненка признан лучшим игроком третьего тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий «Гомеля» в выездном поединке против новополоцкого «Нафтана» значительно улучшил свою статистику – форвард по разу отличился в каждом из таймов, оформив первый в карьере дубль в высшей лиге. К слову, он мог забить еще больше, но подвела реализация – в активе шесть ударов по воротам соперника, четыре голевых момента, столько же подборов, а процент точных передач составил 77. Результативная игра Тимофея принесла викторию гомельчанам с результатом 2:0.

Автором самого красивого гола стал сербский полузащитник «МЛ Витебск» Александар Месарович, который эффектно поразил ворота футболистов «Барановичей». Чемпионы страны в этой встрече одержали крупную победу – 4:0 – и на данный момент имеют семь очков. Лидирует минское «Динамо», на счету которого максимальные 9 баллов. Бомбардирскую гонку возглавляет Карен Варданян.

# Футбол

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