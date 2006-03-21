Теннисный турнир в Майами

В Майами стартовал престижный теннисный турнир с призовым фондом более трёх миллионов долларов. Белорусские теннисистки Анастасия Екимова и Виктория Азаренко успешно прошли квалификацию, и теперь им предстоит игра в основной сетке, где выступают многие известные спортсменки. Накануне Виктория Азаренко обыграла в первом круге квалификации немку Мартину Мюллер (6:4, 7:5), а Анастасия Екимова выбила из борьбы чешку Еву Бирнерову (7:6, 6:3). А вот лидер белорусской сборной Максим Мирный, имея высокий личный рейтинг, сразу начнет борьбу за награды этого турнира. Он также выступит в парном разряде со своим партнером из Швеции Йонасом Бьеркманом. Кстати, накануне белорусско-шведский дуэт в американском Индиан-Уэльсе дошел до полуфинала, где уступил паре Марк Ноулес (Багамские острова) - Даниэль Нестер (Канада), которая в итоге и стала победителем. Любопытно, что точно такая же игровая ситуация была в Индиан-Уэльсе год назад на аналогичном турнире.