Теннисный турнир памяти Марата Зверева: матч выиграла белоруска Ирина Шиманович

Новости Беларуси. В Минске 17 июня подошел к концу турнир памяти Марата Зверева. Финал одиночного разряда получился чисто белорусским – Ирина Шиманович скрестила ракетки с Илоной Кремень, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 17 июня завершились теннисные баталии на столичных кортах ITF Minsk Cup-2017. Мемориальный турнир имени Марата Зверева прошел на высоком уровне и без эксцессов, однако погода периодически вносила свои коррективы. Из года в год география соревнований расширяется. На этот раз к нам приехали не только теннисисты из ближнего зарубежья, но и участники из США, Швейцарии, Бельгии и Германии.

Эдуард Гладков, директор теннисного турнира памяти Марата Зверева:

На протяжении турнира все было хорошо. Пару дней нам мешала погода. В этих сложных условиях игроки смогли показать свой характер. Потому что был матч, который переносился четыре раза, и он в этот день не был сыгран. Это не только физическая нагрузка для игроков, но и психологическая. И игроки с этим справились. Ну а сегодня у нас солнце, и финал проходит в очень благоприятных условиях. В решающем поединке соревнований скрестили ракетки две наши соотечественницы – Ирина Шиманович и Илона Кремень. К слову, совсем недавно белорусско-российский тандем с участием Илоны не знал равных на этом турнире в парном разряде. 17 июня в финале одиночек сильнее была Ирина Шиманович. В упорной борьбе она одержала победу 6:1, 4:6, 6:2.

Нельзя не отметить, что Ирина практически год не выступала из-за травм и пока еще нащупывает свой теннис. Победа на Минском Кубке для нее как нельзя кстати.

Ирина Шиманович, победительница Minsk Cup-2017:

Я еще строю свою игру, поэтому я довольна результатом: я смогла побороть себя, справиться с нервами и выиграла этот матч. К сожалению, травмы пока меня не оставляют, семь месяцев я вообще не играла. Пока набираю форму.