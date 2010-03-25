Теннисный счет в финале Суперкубка Беларуси по футболу: победа у «Зоркi БДУ»

На искусственном поле СК «Олимпийский» встретились непримиримые друзья-соперники ФК «Зорка БДУ» из Минска и витебский «Университет».

Даже будучи грамотно подкованным архивариусом белорусского женского футбола, трудно сыскать в нем более принципиальное, непримиримо противостояние, чем извечный спор за лучший клубок страны между этими двумя командами.

В последние годы победы в личных встречах, а с ними и разнообразные титулы, гораздо чаще доставались витебчанкам. Тем больше удивил итог воскресного поединка за Суперкубок.

Гости из города над Двиной, они играют в майках красного цвета, с первых минут демонстрировали неторопливую уверенность в собственных силах, словно самонадеянно намекая на то, что доказательство их игрового превосходства лишь дело времени.

Спустя уже четверть часа после стартового свистка, с каким-то недоумением витебчанки были вынуждены начинать с центра поля. После отличной передачи Екатерины Авхимович, плодотворно отпрессенговавшей зазевавшуюся защитницу гостей, счет открыла минчанка Анастасия Барковская. 1:0 в пользу «Зоркi БДУ».

На быстрый адекватный ответ «Университет» не сподобился. Команда «Зоркi БДУ» продолжала терзать оборону чемпиона и на 28-ой минуте уже неугомонная Авхимович забила второй гол: 2:0. Спустя пять минут над искусственным полем СК «Олимпийский» повеяло разгромом. Атака минчанок довела преимущество «Зоркi БДУ» до крупного: 3:0.

В эти минуты у минчанок получалось практически все. Вдохновенный футбол столичной команды то и дело вызывал на трибунах аплодисменты, что всерьез задело за живое «Университет».

Незадолго до перерыва уязвленные витебчанки сумели мяч отыграть. Постаралась многоопытная Светлана Рыжова. Однако первый тайм «Зорка БДУ» завершила с перевесом в три мяча.

В компенсированное время, после прострела лучшей белорусской футболистки прошлого года Татьяны Киосе, отличилась Анастасия Попова. 4:1 и второй тайм, по сути, превратился в формальность.

Хоть как-то оживить матч витебчанки, конечно, пробовали. Но в их атаках явственно чувствовалось ощущение безнадеги. Минчанки украсили второй тайм еще двумя голам: на 62-ой минуте и за пять минут до финального свистка. Лучший игрок этого матча Екатерина Авхимович поставила красивую голевую точку в элегантной комбинации, чем вызвала настоящие овации трибун.

«Зорка БДУ» побеждает с теннисным счетом 6:1 и становится обладателем Суперкубка Беларуси 2010 года.