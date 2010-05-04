Теннисная победа «БАТЭ» над «Партизаном»: 6:0

Самый предсказуемый результат в 6 туре чемпионата Беларуси был зафиксирован в Борисове, где несменный лидер «БАТЭ» принимал аутсайдера – минский «Партизан». Хозяева тотально доминировали на протяжении всего матча. Лишь изредка позволяя гостям перевести дух, а затем прессуя их с еще большей силой.

Солировал в составе борисовчан Ренан Брессан, отметившийся голевым дублем. Уже на 6 минуте бразилец эффектно исполнил штрафной, отправив мяч прямо в девятку, 1:0 – «БАТЭ» повел в счете.

За 10 минут до антракта своевременная подача Артема Концевого завершилась неотвратимым ударом все того же Брессана. По всему чувствовалось, что это еще не вечер.

После перерыва свои искрометные партии исполнили и другие футболисты «БАТЭ». На 52-ой минуте ворота голкипера минчан поразил Максим Бордачов, едва не порвавши сетку ворот «Партизана».

На исходе часа игры пришла очередь Виталия Родионова, который отличился после навеса Брисана со штрафного. 4:0 – перевес «БАТЭ» растет. Измученные гости перестали успевать за борисовчанами и количество фолов заметно увеличилось. Два из них привели к пенальти.

В итоге – теннисная победа борисовчан 6:0.