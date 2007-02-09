Теннисисты Беларуси и Швеции выяснят отношения

В Футбольном манеже все готово к проведению матча мировой группы розыгрыша Кубка Дэвиса.

Поединок между командами Беларуси и Швеции определит ту единственную дружину, которая продолжит борьбу за "Серебряную салатницу". Если после двух дней соревнований одна из команд будет вести в счете 3:0, то последние встречи пройдут по укороченному регламенту.

Белорусы во всех интервью утверждают, что готовы дать бой шведам, гости в свою очередь тоже собираются покинуть нашу страну с улыбкой на лице. 9 февраля на кортах столичного футбольного манежа на проспекте Победителей пройдут две одиночные встречи 1/8 финала мировой группы Кубка Дэвиса. Согласно установившимся в течение многих лет традициям, накануне состоялась жеребьевка, которую непосредственно провел Эндрю Джарет. Такая церемония хорошо известна игрокам и официальным лицам.



Сначала стороны попривтствовали друг друга. С белорусской стороны -это заместитель минского градоначальника Михаил Титенков, с шведской - руководитель теннисной федерации Ян Карлсон. Первым на корт выйдет Владимир Волчков. Он сыграет с первым номером шведов Робином Содерлингом, текущий рейтинг которого на сегодня - 23-ий в одиночном разряде. По завершении этой встречи наступит черед выяснять отношения Максиму Мирному и Томасу Йохансону.

Отметим, что в стане белорусской команды произошли определенные перемены. Из-за небольшой травмы Сергея Тарасевича, заявленного ранее, его заменит Павел Иванов.

Игры начнутся в 15:00, а субботнее парное противостояние в 13:00, на которое Дмитрий Татур заявил Мирного и Волчкова, а Матс Виландер Бьоркмана и Аспелина.

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