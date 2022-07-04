Теннис. WТА оштрафовала организаторов Уимблдона из-за недопуска белорусских и российских спортсменок

Женская теннисная ассоциация оштрафовала Ассоциацию тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в сумме на 1 миллион долларов из-за недопуска белорусских и российских спортсменок на Уимблдонский турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Организации намерены подать апелляцию. Однако WТА разрешит обжаловать решение только после того, как штраф будет выплачен полностью. Напомним, в апреле организаторы отказались допускать на королевский «Большой шлем» теннисистов из Беларуси и России. В ответ на это в мае АТР и WТА приняли решение не присуждать участникам старейшего мейджора рейтинговые баллы.