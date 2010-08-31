Теннис. Виктория Азаренко вышла во 2-й раунд Открытого чемпионата США

11-й номер мирового рейтинга Виктория Азаренко в первом раунде одиночного разряда в трёх сетах обыграла румынку Монику Никулеску.

После убедительного начала – победа 6:0 в первой партии, Азаренко неожиданно уступила во втором сете — 5:7. Затем, однако , никаких сомнений в своём превосходстве Виктория уже не оставила. 6:1 – в третьем сете и уверенный шаг во 2-й раунд турнира, где соперницей Азаренко станет аргентинская теннисистка Гизела Дулко , занимающая сейчас 41-ю строчку мирового рейтинга.

А вот ещё одна белорусская теннисистка, Ольга Говорцова, в первом круге не смогла оказать серьёзного сопротивления россиянке Елене Дементьевой, уступив в двух сетах 1:6, 2:6.