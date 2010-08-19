Теннис. Виктория Азаренко вышла в третий раунд одиночного разряда турнира в Монреале

Теннисный турнир в канадском городе входит в «американскую серию». Лидер белорусского женского тенниса минувшей ночью переиграла россиянку Марию Кириленко.

Дважды ранее пересекались пути российской и белоруской спортсменок в официальных поединках, и на момент их очередной встречи в активе Марии было две победы из двух. Правда, эти матчи были сыграны довольно давно – в 2006 и 2007 годах. Сейчас Азаренко сократила отставание до минимума. Ее соперницей по следующему раунду станет китаянка На Ли.

На мужском турнире в Цинциннати Максим Мирный и Махеш Бхупати вышли в 1/4 финала парного разряда. Их соперники по 1\8 американцы дуэт Джон Айснер/Сэм Куэрри отказались от борьбы из-за травмы Айснера.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.