Теннис. Виктория Азаренко уступила в финале турнира WТА в английском Истборне

Своим выступлением в турнире белоруска Виктория Азаренко прервала серию неудач, которые преследовали ее в течение всего грунтового сезона. Стабильная игра на этой неделе позволила белоруске 9-й раз в карьере выйти в финал, где ей оппонировала Екатерина Макарова.

Для россиянки, пробившейся в основу через сито квалификации, это третий финал WTA в карьере. Еще в юниорском возрасте спортсменкам доводилось играть друг против друга, но в рамках турниров WТА они еще ни разу не встречались.

Любопытно, что обе на пути к решающей стадии не отдали своим соперницам ни одного сета. Обладательницу трех титулов в Брисбене, Мемфисе и Майами – Вику Азаренко – небезосновательно считали фавориткой встречи, ведь в активе у ее оппонентки побед пока не было. Посему поединок обещал получиться не только увлекательным, но и весьма принципиальным.

Уже с первых геймов у болельщиков появилась догадка: белоруска чувствует себя на корте не совсем уверенно и ее передвижениям явно не хватает амплитуды, видимо, сказываются недавние травмы. При счете 5\2 в пользу россиянки Макаровой стало очевидно, что играет в этом финале Азаренко через боль. Правда, в ключевой момент Вика мобилизовала все свои резервы и, выиграв три гейма подряд, возродила интригу. В итоге в стартовой партии дело дошло до тай-брэйка, где удачливее была Макарова.

Во втором сете Вика продолжала делать упор на сильную и точную первую подачу и максимально укорачивать розыгрыши, была заметно, что бегать за мячом ей все труднее и труднее. Потеряв свою подачу, Азаренко усложнила себе жизнь, и хотя шансы на обратный брэйк были, эту партию она потеряла, как собственно и титул. 6\7, 4\6.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.