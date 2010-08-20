Теннис. Виктория Азаренко продолжает успешное выступление на турнире WTA в Монреале

Теперь Викторию ожидает встреча с француженкой Марион Бартоли.
Александр Карась, телекомпания СТВ.
БАТЭ в Борисове встречался с португальским клубом «Маритиму». В первом тайме забитых мячей зрители не увидели, зато во втором стали свидетелями сразу трех. И все они побывали в воротах гостей.
За него поборются 10 клубов экстралиги, а также «Минские Зубры» – дочерняя команда ХК «Динамо» (Минск) – белорусского полпреда в КХЛ. На предварительном этапе участники разделены на две группы.
Соревнования проходят в Польше. В первый соревновательный день прошли заезды на дистанции 1000 метров. Места в «финалах А» обеспечили себе четыре белорусских экипажа.
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