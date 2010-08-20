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Теннис. Виктория Азаренко продолжает успешное выступление на турнире WTA в Монреале

20 августа 2010 13:04
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Накануне белоруска преодолела стадию одной восьмой финала. Азаренко в двух сетах с одинаковым счетом 6:3 победила китаянку На Ли.

Теперь Викторию ожидает встреча с француженкой Марион Бартоли.

Александр Карась, телекомпания СТВ.

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