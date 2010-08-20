Теннис. Виктория Азаренко продолжает успешное выступление на турнире WTA в Монреале

Футбол. Белорусские клубы провели первые матчи плей-офф футбольной лиги Европы

БАТЭ в Борисове встречался с португальским клубом «Маритиму». В первом тайме забитых мячей зрители не увидели, зато во втором стали свидетелями сразу трех. И все они побывали в воротах гостей.