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Теннис. Виктория Азаренко пробилась в четвертьфинал турнира в британском Истбурне

17 июня 2010 13:16
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Призовой фонд турнира составляет 600 тысяч долларов.Сейчас Азаренко сражается за выход в одну вторую финала с пятой сеянной бельгийкой Ким Клийстерс.

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