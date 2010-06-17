Теннис. Виктория Азаренко пробилась в четвертьфинал турнира в британском Истбурне

Чилийцы, растранжирив не один десяток моментов, более чем уверенно обыграли сборную Гондураса — 1:0. Гол в активе Жана Босежура.
Вслед за ними старт на планетарном первенстве примут чемпионы Европы испанцы, которым предстоит свидание со швейцарцами.
Именно европейцы доминировали на протяжении всего поединка на поле.
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