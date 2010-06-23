Теннис. Виктория Азаренко победила в матче первого круга одиночного разряда Уимблдона

А вот еще одна белоруска, Ольга Говорцова турнир одиночек покидает. Испанка Аранта Парра Сантонья стала для нашей теннисистки непреодолимым барьером. Спортсменка с Пиренеев праздновала викторию в трех сетах – 6:3, 2:6, 6:4.
Сегодня Говорцова и Азаренко выйдут на корт друг против друга в матче парного разряда. Еще один исключительно белорусский дуэт Дегалевич-Пучек встретится с испано-американской парой Руано Паскуаль – Шонесси.
В мужской парной сетке Максим Мирный в тандеме с индийцем Махешем Бхупати сегодня сыграют против аргенитинцев Гонсалеса и Прието.
Светлана Сиротко, телекомпания СТВ.