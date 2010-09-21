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Теннис. В Ташкенте проходит международный теннисный турнир серии WTA

21 сентября 2010 14:45
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В столице Узбекистана на турнире с призовым фондом 220 тысяч долларов борьбу продолжает белоруска Дарья Кустова. В первом круге наша соотечественница в трех сетах переиграла хозяйку корта Нижину Абдураимову – 5:7, 6:3, 6:3. В парном разряде Кустова выступление уже завершила: ее дуэт с узбекистанкой Акгуль Аманмурадовой уступил румыно-словацкому тандему Дулгеру – Рыбарикова. Также в парном разряде не удалось пробиться дальше стартового круга Екатерине Деголевич. В дуэте с украинкой Лесей Цуренко белоруска проиграла россиянке Марии Кондратьевой и француженке Софи Лефевр.

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