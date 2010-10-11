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Теннис. Серена Вильямс пропустит конец сезона

11 октября 2010 14:29
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Об этом экс-первая ракетка мира сообщила болельщикам на своем официальном сайте.

Младшая сестра Вильямс была вынуждена взять соревновательную паузу после победы на Уимблдоне-2010 из-за серьезного пореза ноги. Вернуться в тур американка планировала на этой неделе в австрийском Линце, чтобы набрать оптимальные кондиции к итоговому турниру в Дохе. Однако восстановиться как следует к намеченной дате ей так и не удалось.

Досрочно завершила сезон и старшая сестра Серены – Винус.

Меж тем на состязаниях в Линце выступают две белорусские теннисистки.
Татьяна Пучек оступилась в третьем, решающем, круге квалификации. Путь в основу ей преградила вторая сеяная чешка Рената Воракова, взявшая верх со счетом 6:4, 6:2.  Ольга Говорцова начнет борьбу сразу в основной сетке. Ее первая соперница – немка Юлия Горгес.

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