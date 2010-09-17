Теннис. Сборная Словакии по теннису прогулялась по Минску

Сборная Словакии по теннису провела последнюю тренировку перед матчем Кубка Дэвиса с командой Беларуси.

В тренировке команды приняли участие все теннисисты. Несмотря на напряженный график, они нашли время и для экскурсии по Минску. Красоты Минска настолько впечатлили спортсменов, что специальной для программы «Столичные подробности» они раскрыли некоторые секреты.

Мирослав Мечер, капитан сборной Словакии по теннису:

Мы в Минске впервые и очень довольны тем, насколько гостеприимно нас приняли здесь. Также восхищены красотой города. Что касается теннисной стороны Беларуси, то я не первый год знаю Максима Мирного. По игре как в одиночном, так и в парном разрядах он является отличным игроком. Также сегодня я посмотрел тренировки молодых теннисистов.

Первый матч команд Беларуси и Словакии начался в пятницу в десять часов утра поединком Владимира Игнатика и Мартина Клижана.