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Теннис. Результаты белорусов на теннисных турнирах – итоги матчей

24 мая 2023 14:41
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Ирина Шиманович вышла в финал квалификации второго в сезоне Большого шлема – открытого чемпионата Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором отборочном поединке белоруска не без проблем сломила сопротивление местной спортсменки Марго Рувруа.  

Теннис. Результаты белорусов на теннисных турнирах – итоги матчей-1

Оппонентки провели на корте более двух часов. А для выявления сильнейшей потребовались два тайбрейка. И если первый прошел за явным преимуществом Шиманович – 7:0, то во втором пришлось постараться – 7:4. Также нужно отметить, что во втором сете наша представительница уступала – 1:4, но сумела вернуться в матч и победить. Таким образом, Шиманович на первом же Большом шлеме может попасть в основу. Для этого осталось сделать последний шаг.  

Прошел дальше и Илья Ивашко. Он играет на состязаниях категории 250 в Женеве. В 1/8 финала белорус заставил зачехлить ракетку Адриана Маннарино. Матч получился затяжным и растянулся на три сета. Счет – 6:4, 4:6, 6:3. Таким образом, наш соотечественник добрался до четвертьфинала.  

# Теннис # Илья Ивашко # Фотофакт

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