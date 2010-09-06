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Теннис. Открытый чемпионат США по теннису далее пройдет без участия белорусов

06 сентября 2010 15:14
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Последней сошла с дистанции Ольга Говорцова в миксте.

Отметим, что в мужской сетке к главному фавориту испанцу Рафаэлю Надалю, легко победившему в третьем круге француза Жиля Симона, добавился Станислас Вавринка. Швейцарец в четырех сетах сломил сопротивление четвертой ракетки мира британца Энди Мюррея — 6:7, 7:6, 6:3, 6:3.

В женской части турнира на US Open сократилось представительство россиянок. Анастасия Павлюченкова в матче четвертого круга в двух партиях уступила итальянке Франчески Скьявоне — 3:6, 0:6. В восьмерку сильнейших попытаются пробиться Мария Шарапова, Вера Звонарева и Светлана Кузнецова.

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