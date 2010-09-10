Теннис. Определилась вторая пара полуфиналистов в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США

В другом четвертьфинале сюрприза не произошло. Первый сеяный испанец Рафаэль Надаль нанес поражение своему соотечественнику Фернандо Вердаско. Хватило трех партий – 7:5, 6:3, 6:4. Теперь Южный и Надаль оспорят путевку в решающий матч.
10 сентября на US-open состоятся два женских полуфинала. Первая сеяная датчанка Каролин Возняцки сыграет с россиянкой Верой Звонаревой, а надежда хозяев Венус Вильямс померится силами с прошлогодней победительницей Ким Клийстерс.
Татьяна Копанцова, телекомпания СТВ.