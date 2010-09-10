Теннис. Определилась вторая пара полуфиналистов в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США

12-й сеяный россиянин Михаил Южный нанес поражение швейцарцу Станисласу Вавринке. Пришлось сыграть пять сетов – 3:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3.

В другом четвертьфинале сюрприза не произошло. Первый сеяный испанец Рафаэль Надаль нанес поражение своему соотечественнику Фернандо Вердаско. Хватило трех партий – 7:5, 6:3, 6:4. Теперь Южный и Надаль оспорят путевку в решающий матч.

10 сентября на US-open состоятся два женских полуфинала. Первая сеяная датчанка Каролин Возняцки сыграет с россиянкой Верой Звонаревой, а надежда хозяев Венус Вильямс померится силами с прошлогодней победительницей Ким Клийстерс.

Татьяна Копанцова, телекомпания СТВ.