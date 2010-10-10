Теннис. Ольга Говорцова выиграла турнир в Пекине в парном разряде

Интернациональный тандем Говорцова – Цзя-Жун Чжуан из Тайваня в решающем матче переиграли первых сеянных аргентинку Гизелу Дулько и итальянку Флавию Пеннетту – 7:6, 1:6, 10:7. Для 22-летней белоруски это пятый в карьере финал в парном разряде и четвертый завоеванный титул. На этой неделе в Великобритании наша Анастасия Екимова дошла до 1\4 , в Ливии Дарья Кустова сыграла в полуфинале парного разряда, а в Казахстане в мужском турнире дуэт россиянин Елгин-белорус Василевский был сильнее белоруса Бетова и казахстанца Кедрюка.