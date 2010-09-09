Теннис. Назван состав мужской сборной Беларуси на матч Кубка Дэвиса против Словакии

Сборной Беларуси предстоит домашний поединок стадии плей-офф Евро-Африканской группы I Кубка Дэвиса.

Напомним, что эта встреча начнётся 17 сентября на открытом корте Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису.

Капитан белорусской команды Александр Швец пригласил для участия в этом матче 166-ую ракетку мирового рейтинга 20-летнего Владимира Игнатика, 22-летнего Александра Бурого и 18-летнего Егора ГерАсимова, соответственно 593-ю и 1343-ю ракетки мира. А также Максима Мирного , занимающего 9-ю позицию в парном рейтинге ATP.

Капитан гостей Милослав Мечир отправил вызов 71-му номеру мирового рейтинга Лукашу Лачко, Мартину Клизану, Филипу Полашеку и Михалу Мертинаку.

В этом году белорусские теннисисты провели в кубке Дэвиса две встречи, проиграв в гостях команде Италии 0:5 и уступив 1:4 у себя дома теннисистам Голландии. Отметим , что лучшим достижением сборной Беларуси за все время участия в Кубке Дэвиса является выход в полуфинал Мировой группы в 2004 году, где белорусы проиграли сборной США.