Теннис. Начало женского турнира

5 марта в столице стартовал Международный профессиональный женский турнир по теннису с призовым фондом 25.000 долларов.

Отметим, что впервые в нынешнем марте организаторы предложили участницам такие призовые, и это значительно подняло статус состязаний.

Организаторы не стали мудрить и назвали соревнования, которые собрали теннисисток из 12 стран, "Беларусь-Ледис Кап". Отрадно, что даже в квалификации нет ни одной спортсменки, которая бы не входила в рейтинг международной теннисной федерации. Так что уже в предварительном раунде конкуренция более чем приличная.

Выше всех в табели о ранге из 8 белорусок стоит Татьяна Капшай, она 766. К сожалению, уже в первом круге жребий свел ее с другой белоруской Татьяной Тетериной, и в этом национальном дерби победу одержала Капшай. Не встретила особого сопротивления со стороны россиянки Екатерины Дранец, кстати, девятой сеянной на турнире, другая белоруска - Ольга Дуко.

Уверенно прошла первый круг квалификации №1 посева украинка Галина Косик. А вот белоруска Дарья Яковлева проиграла Арине Родионовой из России. В среду начнутся игры основной сетки, причем сразу и в одиночном, и в парном разрядах.