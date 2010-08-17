Теннис. На турнире серии WTA в Монреале Говорцова выбыла из соревнований одиночного разряда, Азаренко вступает в борьбу завтра

Призовой фонд престижных состязаний составляет 2 миллиона долларов.

В одиночном разряде у Говорцовой дела сложились не очень удачно. Уже после стартового круга турнира она вынуждена была зачехлить ракетку. В первом матче на турнире белоруска проиграла бельгийской теннисистке Янине Викмайер – 3:6, 6:7. Теперь все силы можно сосредоточить на парном разряде, где наша соотечественница выступает в дуэте с тайваньской спортсменкой Чуан.

Завтра в борьбу вступит и еще одна белоруска. Виктория Азаренко проведет стартовый матч одиночного разряда против Катерины Бондаренко из Украины.