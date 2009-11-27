Теннис: на мужском итоговом турнире года определились первые полуфиналисты

Швейцарец Роджер Федерер смог выйти в нокаут-раунд с первого места.

Ему это удалось несмотря на поражение в последнем туре группового этапа от аргентинца Хуана Мартина Дель Потро со счетом 2:6, 7:6, 3:6. При этом победителя пришлось определять по соотношению выигранных и проигранных геймов. Дель Потро в итоге занял второе место, а британец Энди Мюррей, также имевший в своем активе две победы, остался за бортом полуфинала.

Сегодня пройдут заключительные матчи в группе В. Швед Робин Содерлинг уже обеспечил путевку в полуфинал, а за вторую путевку борются россиянин Николай Давыденко и серб Новак Джокович. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль потерял даже теоретические шансы на продолжение борьбы. Давыденко сыграет с Содерлингом, а Джокович — с Надалем.

Важный матч предстоит провести сегодня Максиму Мирному и Энди Рамму. Соперниками белорусско-израильского дуэта в заключительном поединке группы «Би» будут чех Лукаш Длоухи и индиец Леандер Паес. Пока на счету Мирного и Рама — одна победа и одно поражение.